Патриарх Кирилл: Мы ценим многолетние отношения с Управлением мусульман Кавказа

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Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде внес большой вклад в укрепление сотрудничества между Московским Патриархатом и Управлением мусульман Кавказа.

Как передает Report, об этом говорится в обращении Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла к участникам конференции "Азербайджан - Россия: исламская солидарность как важный элемент развития межконфессионального согласия" в Санкт-Петербурге.

"Одним из примеров общего миротворческого служения является сотрудничество религиозных лидеров России, Азербайджана и Армении, направленное на преодоление конфликта в Нагорном Карабахе", - говорится в обращении.

По словам Кирилла, московский Патриархат весьма ценит многолетние отношения с Управлением мусульман Кавказа, которые характеризуются высоким уровнем взаимного доверия.

"В этом - большой личный вклад досточтимого шейха-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде, которого я лично знаю на протяжении сорока лет как близкого друга, последовательного сторонника диалога и соработника на миротворческом поприще", - подчеркивается в обращении.

Священнослужитель указал на необходимость совместного ответа религиозных лидеров на вызов экстремизма.

"Совершенно очевидно, что его распространение обусловлено низким уровнем религиозной грамотности, неспособностью молодежи к критической оценке поступающих информационных сигналов. Поэтому мы призваны воспитывать свою паству в духе уважения друг к другу, поощряя духовное образование и просвещение", - отметил глава Российской православной церкви.