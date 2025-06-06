Пашазаде: В Азербайджане нет конфликтов между представителями разных религий и конфессий

Пашазаде: В Азербайджане нет конфликтов между представителями разных религий и конфессий

Во многих частях мира происходят конфликты между мусульманами, в то время как в Азербайджане их нет даже между представителями разных религий и конфессий.

Как сообщает Report, об этом председатель УМК, шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде заявил журналистам после праздничного намаза в мечети Тезепир.

"На конференции, проведенной Мусульманским советом старейшин, было принято решение о правильном построении внутриисламских отношений. Представители совета также подчеркнули, что Азербайджан должен служить примером в этом вопросе. Была принята письменная декларация, которую мы в ближайшее время опубликуем", - сказал глава УМК.

Аллахшукюр Пашазаде также сообщил, что конференция Мусульманского совета старейшин в следующем году пройдет в Азербайджане. "Благодаря политике, проводимой главой нашего государства Ильхамом Алиевым, в Азербайджане нет межрелигиозных конфликтов", - подчеркнул он.