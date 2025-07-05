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Пашазаде: Азербайджан стал инициатором уникальной традиции сдачи крови в день Ашура

Пашазаде: Азербайджан стал инициатором уникальной традиции сдачи крови в день Ашура Азербайджан стал инициатором уникальной традиции сдачи крови в день Ашура.
Религия
5 июля 2025 г. 13:00
Пашазаде: Азербайджан стал инициатором уникальной традиции сдачи крови в день Ашура

Азербайджан стал инициатором уникальной традиции сдачи крови в день Ашура.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, отвечая на вопросы журналистов во время донорской акции.

По его словам, в разное время отдельные группы пытались создавать проблемы на религиозной почве и использовать понятие Ашура в своих целях. "Были и внешние силы, влиявшие на отдельных верующих. В результате происходили случаи злоупотребления значением Ашуры. Поэтому мы выдвинули инициативу, не имеющую аналогов в мире. Теперь акция сдачи крови в день Ашура стала доброй традицией", - отметил Пашазаде.

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Версия на азербайджанском языке Şeyxülislam: Müəyyən zamanlarda bəzi qruplar dini məsələlərdə problem yaratmağa cəhd göstərib

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