Пашазаде: Азербайджан стал инициатором уникальной традиции сдачи крови в день Ашура

Азербайджан стал инициатором уникальной традиции сдачи крови в день Ашура.

Азербайджан стал инициатором уникальной традиции сдачи крови в день Ашура.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, отвечая на вопросы журналистов во время донорской акции.

По его словам, в разное время отдельные группы пытались создавать проблемы на религиозной почве и использовать понятие Ашура в своих целях. "Были и внешние силы, влиявшие на отдельных верующих. В результате происходили случаи злоупотребления значением Ашуры. Поэтому мы выдвинули инициативу, не имеющую аналогов в мире. Теперь акция сдачи крови в день Ашура стала доброй традицией", - отметил Пашазаде.