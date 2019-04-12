Папа Римский встал на колени и поцеловал ноги лидерам Южного Судана -ФОТО - ВИДЕО

Папа Римский Франциск встал на колени и поцеловал ноги лидерам Южного Судана, призвав их сохранить мир и не возвращаться к сценарию гражданской войны. Это произошло в резиденции Папы, куда были приглашены лидеры этой страны для молитвы и проповеди

Как передает Report со ссылкой на итальянские СМИ, он обратился к президенту страны Сальве Киире, а также его экс-заместителю Риеке Мачаре, который стал лидером повстанцев, и троим вице-президентам, призывая их продолжить перемирие, которое было согласовано ранее.

"Я прошу вас, как братьев, остаться в мире. Я прошу вас всем сердцем, давайте идти вперед. Будет много проблем, но они не одолеют нас. Решите свои проблемы", - заявил Папа.

Лидеры Южного Судана были шокированы, когда 82-летний папа, страдающий хронической болью в ногах, с трудом встал на колени, чтобы поцеловать туфли двух главных противников и нескольких других людей в комнате.

Свое заявление Папа сделал на фоне общей обеспокоенности военным переворотом в Судане, предполагая, что этот факт может поставить под угрозу ранее подписанное мирное соглашение, положившее конец пятилетней гражданской войне.