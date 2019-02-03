Папа Римский совершит визит в ОАЭ

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Папа Римский Франциск в воскресенье начнет первый в истории визит в Объёдиненные Арабские Эмираты.

Как передаёт Report со ссылкой на «Интерфакс», об этом сообщила.

Это также первый случай, когда глава католической церкви посещает Аравийский полуостров.

Франциск примет участие в межконфессиональной конференции по приглашению наследного принца Абу-Даби шейха Мохаммеда бен Зайеда аль-Нахьяна.

В ОАЭ проживают около миллиона католиков. Большинство из них прибыли из Индии и с Филиппин.