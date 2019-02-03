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    Папа Римский прибыл с историческим визитом в ОАЭ - ОБНОВЛЕНО

    Папа Римский Франциск в воскресенье начнет первый в истории визит в Объёдиненные Арабские Эмираты

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Папа Франциск прибыл в ОАЭ с трехдневным визитом, который является первым для главы римско-католической церкви на Аравийский полуостров.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, самолет авиакомпании Alitalia с папой Римским на борту приземлился в аэропорту Абу-Даби около десяти часов вечера по местному времени.

    Пребывание папы Франциска в ОАЭ завершится в среду 5 февраля публичной мессой на стадионе Zayed Sports City Stadium в Абу-Даби, на которой, как ожидается, будет присутствовать около 135 тысяч человек.

    11:58***

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Папа Римский Франциск в воскресенье начнет первый в истории визит в Объёдиненные Арабские Эмираты.

    Как передаёт Report со ссылкой на «Интерфакс», об этом сообщила.

    Это также первый случай, когда глава католической церкви посещает Аравийский полуостров.

    Франциск примет участие в межконфессиональной конференции по приглашению наследного принца Абу-Даби шейха Мохаммеда бен Зайеда аль-Нахьяна.

    В ОАЭ проживают около миллиона католиков. Большинство из них прибыли из Индии и с Филиппин.

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