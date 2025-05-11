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Папа Римский Лев XIV в первой проповеди призвал к миру в Украине и на Ближнем Востоке

Папа Римский Лев XIV в первой проповеди призвал к миру в Украине и на Ближнем Востоке Папа Римский Лев XIV свою первую воскресную проповедь посвятил миру, напомнив об окончании Второй мировой войны 80 лет назад и призвав к урегулированию конфликтов между РФ и Украиной, на Ближнем Востоке и между Индией и Пакистаном.
Религия
11 мая 2025 г. 16:20
Папа Римский Лев XIV в первой проповеди призвал к миру в Украине и на Ближнем Востоке

Папа Римский Лев XIV свою первую воскресную проповедь посвятил миру, напомнив об окончании Второй мировой войны 80 лет назад и призвав к урегулированию конфликтов между РФ и Украиной, на Ближнем Востоке и между Индией и Пакистаном.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

"Трагедия Второй мировой войны завершилась 80 лет назад. Она унесла 60 млн жизней. В нынешнем драматическом сценарии фрагментарной третьей мировой войны, как говорил Папа Франциск, я призываю мировых правителей: нет больше войне", - сказал понтифик, избранный 8 мая.

"Призываю сделать все необходимое, чтобы достигнуть как можно быстрее справедливого и крепкого мира в Украине, освобождения всех пленных и возвращения детей к своим семьям. Меня глубоко ранит то, что происходит в секторе Газа. Окажите гуманитарную помощь населению и освободите всех заложников. Я с радостью воспринял новость о прекращении огня между Индией и Пакистаном, надеюсь, что в ближайшее время в процессе переговоров будет достигнуто соглашение о перемирии", - сказал он в обращении после молитвы Царице небесной перед десятками тысяч верующих на площади Святого Петра.

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Версия на азербайджанском языке Papa XIV Lev ilk xütbəsində Ukrayna və Yaxın Şərqdə sülhə çağırıb

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