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Папа Римский Иоанн Павел I причислен к лику блаженных

Папа Римский Иоанн Павел I причислен к лику блаженных Папа Римский Иоанн Павел I (Альбино Лучани, 1912-1978), который умер при загадочных обстоятельствах в 1978 году спустя 33 дня после избрания на папский престол, был причислен к лику блаженных.
Религия
4 сентября 2022 г. 14:18
Папа Римский Иоанн Павел I причислен к лику блаженных

Папа Римский Иоанн Павел I (Альбино Лучани, 1912-1978), который умер при загадочных обстоятельствах в 1978 году спустя 33 дня после избрания на папский престол, был причислен к лику блаженных.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, церемония прошла в воскресенье на площади Святого Петра.

Несмотря на проливной дождь, на площади собралось несколько сотен верующих.

Ватикан еще в 2017 году заявил о старте процесса канонизации Иоанна Павла I, который начинается с беатификации. Для этого были необходимы свидетельства чуда, совершенного покойным Папой. Таким подтверждением стал случай, когда он смог исцелить в Буэнос-Айресе девочку от очень серьезного неврологического заболевания.

На алтарь в воскресенье была возложена реликвия, представляющая собой лист с написанным Иоанном Павлом I небольшим текстом о трех богословских добродетелях - вере, надежде и милосердии. Согласно последним нормам, телесные реликвии (мощи) больше не изымаются. Это породило в некоторых СМИ спекуляции, что таким образом можно скрыть следы, например, отравления.

Кардинал Лучани был патриархом Венеции до избрания Папой 26 августа 1978 года после смерти Павла VI. Его скоропостижная смерть в возрасте 65 лет породила немало теорий заговора. Некоторые журналисты предполагали, что он был убит, однако в Ватикане всегда отрицали такие предположения. Так, на пресс-конференции, где представляли ход церемонии, было подчеркнуто, что никаких признаков насильственной смерти обнаружено не было.

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