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    Паломники из Турции в Хадж и Умру будут оплачивать поездку в турецких лирах

    До этого турецкие паломники на поездку в Хадж и Умру и проживание там платили в долларах США

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня Паломники из Турции в Хадж и Умру будут оплачивать поездку в турецких лирах.

    Как сообщает Report со ссылкой на DHA, решение об этом приняло Управление по вопросам религии Турции.

    Как сообщили в управлении, работы по данному вопросу завершены: "Поэтому Управление по вопросам религии Турции приняло решение об оплате поездки в Хадж и Умру в турецких лирах, начиная с 5 декабря 2015 года". 

    Отметим, что до этого турецкие паломники на поездку в Хадж и Умру и проживание там платили в долларах США.

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