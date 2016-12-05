Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня Паломники из Турции в Хадж и Умру будут оплачивать поездку в турецких лирах.

Как сообщает Report со ссылкой на DHA, решение об этом приняло Управление по вопросам религии Турции.

Как сообщили в управлении, работы по данному вопросу завершены: "Поэтому Управление по вопросам религии Турции приняло решение об оплате поездки в Хадж и Умру в турецких лирах, начиная с 5 декабря 2015 года".

Отметим, что до этого турецкие паломники на поездку в Хадж и Умру и проживание там платили в долларах США.