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Паломники из Азербайджана находятся в Медине

Паломники из Азербайджана находятся в Медине В настоящее время восемь групп азербайджанских паломников прибыли в Медину, еще одна группа находится в Мекке.
Религия
24 июня 2024 г. 13:48
Паломники из Азербайджана находятся в Медине

В настоящее время восемь групп азербайджанских паломников прибыли в Медину, еще одна группа находится в Мекке.

Об этом Report сообщил начальник отдела внешних связей Управления мусульман Кавказа (УМК) и ответственный за электронную систему хаджа Вусал Джахангири.

По его словам, сегодня в Медину прибудут еще семь групп паломников: "До 28 июня все группы прибудут из Мекки в Медину. Они будут находиться в Медине три дня. 26 июня первая группа паломников отправится на самолете в Баку".

Отметим, что в этом году из Азербайджана в хадж отправились 1 500 человек.

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Версия на английском языке Azerbaijani pilgrims arrive in Medina for sacred Hajj journey
Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan Həcc ziyarətinə gedən şəxslər Mədinədədir

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