Паломники из Азербайджана находятся в Медине

В настоящее время восемь групп азербайджанских паломников прибыли в Медину, еще одна группа находится в Мекке.
Об этом Report сообщил начальник отдела внешних связей Управления мусульман Кавказа (УМК) и ответственный за электронную систему хаджа Вусал Джахангири.
По его словам, сегодня в Медину прибудут еще семь групп паломников: "До 28 июня все группы прибудут из Мекки в Медину. Они будут находиться в Медине три дня. 26 июня первая группа паломников отправится на самолете в Баку".
Отметим, что в этом году из Азербайджана в хадж отправились 1 500 человек.