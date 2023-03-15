Идил Осман: Франция борется против идей ислама и всего мусульманского мира

Политика Франции в отношении мусульман cо времен колониальной империи, показывает, что Париж борется не против отдельных проживающих в этой стране мусульман, а в целом против идей ислама и всего мусульманского мира.

Политика Франции в отношении мусульман cо времен колониальной империи, показывает, что Париж борется не против отдельных проживающих в этой стране мусульман, а в целом против идей ислама и всего мусульманского мира.

Об этом Report заявила доцент школы медиа, коммуникации и социологии университета Лестера (Великобритания) Идил Осман.

По ее словам, Франция, как колониальная держава, подавляла религиозные традиции, культуру коренных народов Северной Африки.

"Существовал системный подход к уничтожению существующих там культур и религий, в основном ислама. С тех пор и началась "демонизация" этой религии",- сказала она.

И.Осман подчеркнула, что несмотря на то, что во Франции проживает не такое большое число мусульман, правительство страны решило ввести закон о запрете ношении хиджаба и бурки.

"Это говорит о том, что Франция представляет угрозу нашему [мусульманскому] образу жизни",- заявила она, добавив, что из-за этой дискриминации многие мусульмане переезжают в Великобританию.