Определена цена на хадж из Азербайджана

В этом году для паломничества Азербайджану выделена квота в 680 человек.

В этом году для паломничества Азербайджану выделена квота в 680 человек.

Об этом Report сообщил начальник отдела внешних связей Управления Мусульман Кавказа Вюсал Джахангири.

Он отметил, что стоимость паломничества определена в 5 350 долларов США:

"Хадж планируется провести с 24 июня по 20 июля. Те, кто отправляется в хадж, должны пройти тест ПЦР за 72 часа до въезда в Королевство Саудовская Аравия. Кроме того, требуется вакцинация двумя дозами вакцины. Лица старше 30.06.1957 г. не допускаются к паломничеству”.

Представитель УМК сообщил, что с 25 мая начнется прием документов:

"Процесс планируется завершить в течение двух недель”.

Напомним, что хадж в Азербайджане организует Управление Мусульман Кавказа.

В последние два года из-за пандемии коронавируса из Азербайджана не было паломников.

Цена в этом году на 860 долларов больше, чем соответствующая цифра в 2020 году. В то время стоимость паломничества была определена в 4 490 долларов, но из-за пандемии посещение было отменено.