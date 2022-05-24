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Определена цена на хадж из Азербайджана

Определена цена на хадж из Азербайджана В этом году для паломничества Азербайджану выделена квота в 680 человек.
Религия
24 мая 2022 г. 15:27
Определена цена на хадж из Азербайджана

В этом году для паломничества Азербайджану выделена квота в 680 человек.

Об этом Report сообщил начальник отдела внешних связей Управления Мусульман Кавказа Вюсал Джахангири.

Он отметил, что стоимость паломничества определена в 5 350 долларов США:

"Хадж планируется провести с 24 июня по 20 июля. Те, кто отправляется в хадж, должны пройти тест ПЦР за 72 часа до въезда в Королевство Саудовская Аравия. Кроме того, требуется вакцинация двумя дозами вакцины. Лица старше 30.06.1957 г. не допускаются к паломничеству”.

Представитель УМК сообщил, что с 25 мая начнется прием документов:

"Процесс планируется завершить в течение двух недель”.

Напомним, что хадж в Азербайджане организует Управление Мусульман Кавказа.

В последние два года из-за пандемии коронавируса из Азербайджана не было паломников.

Цена в этом году на 860 долларов больше, чем соответствующая цифра в 2020 году. В то время стоимость паломничества была определена в 4 490 долларов, но из-за пандемии посещение было отменено.

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Версия на английском языке Azerbaijan sets price for pilgrimage
Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan Həcc ziyarəti üçün qiymət 9 106 manatdır, sabahdan sənəd qəbulu başlayır

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