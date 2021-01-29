Аллахшукюр Пашазаде приглашен на мероприятие Альянса цивилизаций ООН

На имя председателя Управления мусульман Кавказа шейхульислама Аллахшукюра Пашазаде поступило пригласительное письмо из Высокого представительства Альянса цивилизаций ООН.
Как сообщили Report в пресс-службе УМК, в письме за подписью руководителя структуры Мигеля Анхеля Моратиноса председателя УМК и члена правления Международного центра межрелигиозного и межкультурного диалога (KAICIID) Аллахшукюра Пашазаде приглашают на специальное мероприятие под названием "Международный день человеческого братства: дорога в будущее", которое состоится 4 февраля в рамках Всемирной недели гармоничных межконфессиональных отношений.
В пригласительном письме говорится, что мероприятие Альянса цивилизаций ООН организовано при поддержке постоянных представительств Египта и ОАЭ в ООН и спонсируется Высшим комитетом человеческого братства.
Шейхульислам А.Пашазаде выступит в интерактивной панели.