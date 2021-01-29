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Аллахшукюр Пашазаде приглашен на мероприятие Альянса цивилизаций ООН

Аллахшукюр Пашазаде приглашен на мероприятие Альянса цивилизаций ООН На имя председателя Управления мусульман Кавказа шейхульислама Аллахшукюра Пашазаде поступило пригласительное письмо из Высокого представительства Альянса цивилизаций ООН.
Религия
29 января 2021 г. 15:44
Аллахшукюр Пашазаде приглашен на мероприятие Альянса цивилизаций ООН
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На имя председателя Управления мусульман Кавказа шейхульислама Аллахшукюра Пашазаде поступило пригласительное письмо из Высокого представительства Альянса цивилизаций ООН.

Как сообщили Report в пресс-службе УМК, в письме за подписью руководителя структуры Мигеля Анхеля Моратиноса председателя УМК и члена правления Международного центра межрелигиозного и межкультурного диалога (KAICIID) Аллахшукюра Пашазаде приглашают на специальное мероприятие под названием "Международный день человеческого братства: дорога в будущее", которое состоится 4 февраля в рамках Всемирной недели гармоничных межконфессиональных отношений.

В пригласительном письме говорится, что мероприятие Альянса цивилизаций ООН организовано при поддержке постоянных представительств Египта и ОАЭ в ООН и спонсируется Высшим комитетом человеческого братства.

Шейхульислам А.Пашазаде выступит в интерактивной панели.

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Версия на азербайджанском языке BMT Allahşükür Paşazadəni beynəlxalq tədbirə dəvət edib

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