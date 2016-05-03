Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Управление мусульман Кавказа (УМК) обновило официальный сайт (qafqazislam.com).

Как сообщает Report, новый формат сайта позволит пользователям получить более подробную информацию о деятельности УМК.

На шапке сайта размещены суры из Корана.

Стали более доступными сведения о деятельности УМК и охватываемых структурой областях.

На главной странице также размещена информация о времени намаза, мечетях, местах поклонения.

Кроме того, здесь представлена информация о шейх-уль-исламе, муфтиях, находящихся на оккупированных территориях Азербайджана исторических памятниках, созданы разделы и пр.