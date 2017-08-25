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    Очередная группа азербайджанских паломников отправилась в Саудовскую Аравию

    Группа состоит из 360 человек

    Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Очередная группа паломников из Азербайджана, желающих совершить Хадж, отправилась в Саудовскую Аравию.

    Как сообщили Report в Управлении мусульман Кавказа (УМК), группа состоит из 360 человек. 

    Самолет с паломниками на борту приземлится в городе Джидда. Верующие оттуда направятся в Мекку.

    Последняя группа азербайджанских паломников отправится 26 августа.

    Отметим, что в этом году из Азербайджана в Хадж отправятся 900 человек.

    Для совершения паломничества установлена сумма в размере 3850 долларов.

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