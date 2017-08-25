Очередная группа азербайджанских паломников отправилась в Саудовскую Аравию

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Очередная группа паломников из Азербайджана, желающих совершить Хадж, отправилась в Саудовскую Аравию.

Как сообщили Report в Управлении мусульман Кавказа (УМК), группа состоит из 360 человек.

Самолет с паломниками на борту приземлится в городе Джидда. Верующие оттуда направятся в Мекку.

Последняя группа азербайджанских паломников отправится 26 августа.

Отметим, что в этом году из Азербайджана в Хадж отправятся 900 человек.

Для совершения паломничества установлена сумма в размере 3850 долларов.