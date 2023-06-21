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Объявлено количество религиозной литературы, разрешенной к изданию в Азербайджане за последние три года

Объявлено количество религиозной литературы, разрешенной к изданию в Азербайджане за последние три года Объявлено количество религиозной литературы, разрешенной к изданию в Азербайджане за последние три года. Как сообщает Report, заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Гюндуз Исмайлов сказал на конференци
Религия
21 июня 2023 г. 12:47
Объявлено количество религиозной литературы, разрешенной к изданию в Азербайджане за последние три года

Объявлено количество религиозной литературы, разрешенной к изданию в Азербайджане за последние три года.

Как сообщает Report, заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Гюндуз Исмайлов сказал на конференции "Государственно-религиозная модель Азербайджана", что количество религиозной литературы, разрешенной к изданию в 2021 году, составило 244, а 16 не разрешены к изданию.

По его словам, в 2022 году количество религиозной литературы, разрешенной к изданию, составило 226 экземпляров, а 8 экземпляров не разрешены к изданию.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son üç ildə nəşrinə icazə verilən dini ədəbiyyatların sayı açıqlanıb

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