Объявлено количество религиозной литературы, разрешенной к изданию в Азербайджане за последние три года

Объявлено количество религиозной литературы, разрешенной к изданию в Азербайджане за последние три года

Объявлено количество религиозной литературы, разрешенной к изданию в Азербайджане за последние три года. Как сообщает Report, заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Гюндуз Исмайлов сказал на конференци

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Объявлено количество религиозной литературы, разрешенной к изданию в Азербайджане за последние три года.



Как сообщает Report, заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Гюндуз Исмайлов сказал на конференции "Государственно-религиозная модель Азербайджана", что количество религиозной литературы, разрешенной к изданию в 2021 году, составило 244, а 16 не разрешены к изданию.



По его словам, в 2022 году количество религиозной литературы, разрешенной к изданию, составило 226 экземпляров, а 8 экземпляров не разрешены к изданию. Подпишитесь на наш Telegram канал