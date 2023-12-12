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Обсуждается вопрос назначения священнослужителей в мечети на освобожденных территориях Азербайджана

Обсуждается вопрос назначения священнослужителей в мечети на освобожденных территориях Азербайджана Обсуждается вопрос назначения священнослужителей в мечети на освобожденных территориях Азербайджана.
Религия
12 декабря 2023 г. 11:21
Обсуждается вопрос назначения священнослужителей в мечети на освобожденных территориях Азербайджана

Обсуждается вопрос назначения священнослужителей в мечети на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы.

"На освобожденных территориях восстанавливаются мечети, религиозные памятники. Фонд Гейдара Алиева проводит большую работу в этом направлении. Недавно в мечеть Юхары Говхарага в городе Шуша был назначен имам. После завершения ремонтных работ в других мечетях назначение священнослужителей будет осуществляться при условии прохождения ими собеседования на основании обращения соответствующих учреждений", - сказал Гурбанлы.

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Версия на азербайджанском языке Azad edilən ərazilərdəki məscidlərə din xadimlərinin təyinatı müzakirə olunur

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