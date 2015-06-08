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    Обнародованы приемные дни должностных лиц госкомитета по работе с религиозными организациями - СПИСОК

    Приемный день председателя ГКРРО Мубариза Гурбанлы 24 июня

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Обнародованы приемные дни председателя госкомитета по работе с религиозными организациями Азербайджана (ГКРРО) Мубариза Гурбанлы и других должностных лиц комитета. Как сообщает Report, приемный день председателя ГКРРО Мубариза Гурбанлы назначен на последнюю среду каждого месяца (24 июня) в 11:00, а приемные дни других должностных лиц - после 17:00 ежедневно.

    Имя и должность должностного лицаДни и часы приема 
    1.Мубариз Гахраман оглы Гурбанлы – Председатель госкомитета Последняя среда каждого месяца в 11.00
    тел: 492-67-47
    2.Сайяд Адиль оглы Салахлы  - 1-й заместитель председателя госкомитета Ежедневно после 17:00

    тел: 492-62-29

    3.Саявуш Джамиль оглы Гейдаров - Заместитель председателя госкомитета Ежедневно после 17:00
    тел: 437-31-14
    4.Гюндуз Камиль оглы Исмаилов - Заместитель председателя госкомитетаЕжедневно после 17:00

    тел: 492-88-93

    5.Амиль Рафиг оглы Джавадов - Помощник председателя госкомитета Ежедневно после 17:00

    тел: 492-56-55

    6.Алигейдар Низами оглы Зульфугаров – Заведующий отделом по работе с религиозными организациямиЕжедневно после 17:00
    тел: 492-69-85
    7.Сабина Эльбрус кызы Аллахвердиева - Заведующая юридическим и регистрационным отделом
    		Ежедневно после 17:00
    тел: 492-62-33
    8.Нахид Гадир оглы Мамедов - Заведующий отделом богословской экспертизы Ежедневно после 17:00
    тел: 492-81-35
    9.Ниязи Насир оглы Ягубов - Заведующий отделом аналитического анализа и прогнозирования Ежедневно после 17:00
    тел: 492-41-81
    10.Ниджат Юнис оглы Мамедли - Заведующий отделом по внешним связям Ежедневно после 17:00
    тел: 492-63-65
    11.Садиг Агалар оглы Мирзоев – Заведующий отделом по организации работы религиозного просвещения Ежедневно после 17:00
    тел: 497-15-39
    12.Огтай Насир оглы Гусейнов - Заведующий финансово-хозяйственным отделомЕжедневно после 17:00
    тел: 492-41-81
    13.Алим Али оглы Сулейманов – Заведующий общим отделом Ежедневно после 17:00

    тел: 492 41 81

    14.Анар Казымов - Исполняющий обязанности заведующего отделом по региону Баку Ежедневно после 17:00
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