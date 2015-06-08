Обнародованы приемные дни должностных лиц госкомитета по работе с религиозными организациями - СПИСОК

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Обнародованы приемные дни председателя госкомитета по работе с религиозными организациями Азербайджана (ГКРРО) Мубариза Гурбанлы и других должностных лиц комитета. Как сообщает Report, приемный день председателя ГКРРО Мубариза Гурбанлы назначен на последнюю среду каждого месяца (24 июня) в 11:00, а приемные дни других должностных лиц - после 17:00 ежедневно.

№ Имя и должность должностного лица Дни и часы приема 1. Мубариз Гахраман оглы Гурбанлы – Председатель госкомитета Последняя среда каждого месяца в 11.00

тел: 492-67-47 2. Сайяд Адиль оглы Салахлы - 1-й заместитель председателя госкомитета Ежедневно после 17:00

тел: 492-62-29 3. Саявуш Джамиль оглы Гейдаров - Заместитель председателя госкомитета Ежедневно после 17:00

тел: 437-31-14 4. Гюндуз Камиль оглы Исмаилов - Заместитель председателя госкомитета Ежедневно после 17:00

тел: 492-88-93 5. Амиль Рафиг оглы Джавадов - Помощник председателя госкомитета Ежедневно после 17:00

тел: 492-56-55 6. Алигейдар Низами оглы Зульфугаров – Заведующий отделом по работе с религиозными организациями Ежедневно после 17:00

тел: 492-69-85 7. Сабина Эльбрус кызы Аллахвердиева - Заведующая юридическим и регистрационным отделом

Ежедневно после 17:00

тел: 492-62-33 8. Нахид Гадир оглы Мамедов - Заведующий отделом богословской экспертизы Ежедневно после 17:00

тел: 492-81-35 9. Ниязи Насир оглы Ягубов - Заведующий отделом аналитического анализа и прогнозирования Ежедневно после 17:00

тел: 492-41-81 10. Ниджат Юнис оглы Мамедли - Заведующий отделом по внешним связям Ежедневно после 17:00

тел: 492-63-65 11. Садиг Агалар оглы Мирзоев – Заведующий отделом по организации работы религиозного просвещения Ежедневно после 17:00

тел: 497-15-39 12. Огтай Насир оглы Гусейнов - Заведующий финансово-хозяйственным отделом Ежедневно после 17:00

тел: 492-41-81 13. Алим Али оглы Сулейманов – Заведующий общим отделом Ежедневно после 17:00

тел: 492 41 81 14. Анар Казымов - Исполняющий обязанности заведующего отделом по региону Баку Ежедневно после 17:00