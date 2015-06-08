Обнародованы приемные дни должностных лиц госкомитета по работе с религиозными организациями - СПИСОК

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Обнародованы приемные дни председателя госкомитета по работе с религиозными организациями Азербайджана (ГКРРО) Мубариза Гурбанлы и других должностных лиц комитета. Как сообщает Report, приемный день председателя ГКРРО Мубариза Гурбанлы назначен на последнюю среду каждого месяца (24 июня) в 11:00, а приемные дни других должностных лиц - после 17:00 ежедневно.
|№
|Имя и должность должностного лица
|Дни и часы приема
|1.
|Мубариз Гахраман оглы Гурбанлы – Председатель госкомитета
|Последняя среда каждого месяца в 11.00
тел: 492-67-47
|2.
|Сайяд Адиль оглы Салахлы - 1-й заместитель председателя госкомитета
|Ежедневно после 17:00
тел: 492-62-29
|3.
|Саявуш Джамиль оглы Гейдаров - Заместитель председателя госкомитета
|Ежедневно после 17:00
тел: 437-31-14
|4.
|Гюндуз Камиль оглы Исмаилов - Заместитель председателя госкомитета
|Ежедневно после 17:00
тел: 492-88-93
|5.
|Амиль Рафиг оглы Джавадов - Помощник председателя госкомитета
|Ежедневно после 17:00
тел: 492-56-55
|6.
|Алигейдар Низами оглы Зульфугаров – Заведующий отделом по работе с религиозными организациями
|Ежедневно после 17:00
тел: 492-69-85
|7.
|Сабина Эльбрус кызы Аллахвердиева - Заведующая юридическим и регистрационным отделом
|Ежедневно после 17:00
тел: 492-62-33
|8.
|Нахид Гадир оглы Мамедов - Заведующий отделом богословской экспертизы
|Ежедневно после 17:00
тел: 492-81-35
|9.
|Ниязи Насир оглы Ягубов - Заведующий отделом аналитического анализа и прогнозирования
|Ежедневно после 17:00
тел: 492-41-81
|10.
|Ниджат Юнис оглы Мамедли - Заведующий отделом по внешним связям
|Ежедневно после 17:00
тел: 492-63-65
|11.
|Садиг Агалар оглы Мирзоев – Заведующий отделом по организации работы религиозного просвещения
|Ежедневно после 17:00
тел: 497-15-39
|12.
|Огтай Насир оглы Гусейнов - Заведующий финансово-хозяйственным отделом
|Ежедневно после 17:00
тел: 492-41-81
|13.
|Алим Али оглы Сулейманов – Заведующий общим отделом
|Ежедневно после 17:00
тел: 492 41 81
|14.
|Анар Казымов - Исполняющий обязанности заведующего отделом по региону Баку
|Ежедневно после 17:00
Valeh DadaşovАвтор новости
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