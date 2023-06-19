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Обнародовано количество немусульманских религиозных общин в Азербайджане

Обнародовано количество немусульманских религиозных общин в Азербайджане В настоящее время в Азербайджане официально зарегистрированы 38 немусульманских религиозных общин.
Религия
19 июня 2023 г. 13:38
Обнародовано количество немусульманских религиозных общин в Азербайджане

В настоящее время в Азербайджане официально зарегистрированы 38 немусульманских религиозных общин.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы во время выступления на конференции ”Вызовы и перспективы сосуществования в современную эпоху“.

Он подчеркнул, что Азербайджан - многоконфессиональная страна: “В нашей Конституции есть положения, касающиеся свободы вероисповедания, слова и совести. Сегодня в Азербайджане официально зарегистрированы 38 немусульманских религиозных общин. В Азербайджане сосуществуют мусульмане, христиане, евреи и представители других религиозных общин. Президент Ильхам Алиев также с особым вниманием относится к этому вопросу”.

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