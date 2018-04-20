Обнародована дата совершения группой азербайджанских паломников умры

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Обнародована дата совершения группой азербайджанских паломников очередного малого хаджа (умра).

Как сообщает Report, группа, состоящая из 28 паломников, отправится в путь 23 апреля.

Паломничество завершится 30 апреля. В тот же день паломники вернутся в Азербайджан.

Напомним, что умра завершается 3-дневным пребыванием в Медине и 5-дневным визитом в Мекку. Поездка следующей группы запланирована на месяц Рамазан (15-16 июня). В этой поездке ожидается участие большого количества паломников.

Отметим, что спустя два месяца после хаджа, начинается совершение малого хаджа (умра). В этом году сумма, необходимая для совершения умры, была снижена. Например, в прошлом году требовалось больше 2 тыс. долларов. Сейчас цена в зависимости от отеля варьирует между 1500 и 2300 долларов. То есть цены подешевели более, чем на 500 долларов.