Обнародована дата начала Умры

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Паломники отправятся на Умру после ноября.

Об этом Report сообщил ответственный работник Управления мусульман Кавказа (УМК), член миссии Хадж Азербайджана Хамдулла Бабаев.

Он напомнил, что Умра осуществляется после полного завершения процесса Хаджа.

По словам Х.Бабаева, для отправки азербайджанских паломников в Умру должна быть сформирована группа из 10-15 человек: "В Азербайджане особого интереса к совершению Умры нет. Ежемесячно на Умру отправляются 10-15 человек. Стоимость этой услуги составляет 1 500 - 2 000 долларов. На это паломничество люди отправляются рейсом Баку-Стамбул-Джидда. Умра длится 9-10 дней".