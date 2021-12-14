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Обнародована дата начала паломничества умра из Азербайджана

Обнародована дата начала паломничества умра из Азербайджана В Азербайджане началась регистрация паломников, желающих совершить малый хадж (умра).
Религия
14 декабря 2021 г. 11:21
Обнародована дата начала паломничества умра из Азербайджана
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В Азербайджане началась регистрация паломников, желающих совершить малый хадж (умра).

Об этом Report сообщил ведущий специалист отдела по внешним связям Управления мусульман Кавказа (УМК) Бахтияр Наджафов.

По его словам, в январе 2022 года группа паломников из Азербайджана отправится в путь для совершения малого хаджа (умра): "Начался сбор документов для поездки, который продлится с 6 по 13 января. Каждая группа будет состоять предположительно из 25 человек. По требованию Саудовской Аравии, паломники обязательно должны быть привиты тремя дозами вакцины от коронавируcа (две дозы "Sinovac", 1 доза "Pfizer"). Только лица, имеющие сертификат о получении трех доз вакцины могут участвовать в поездке".

Б.Наджафов отметил, что до сих пор было организовано три такие поездки: "Что касается суммы для поездки в малый хадж (умра), она варьируется в пределах 1100-1500 долларов США".

Напомним, что во время умры для совершения определённых религиозных обрядов паломники три дня пребывают в Медине, после чего отправляются в Мекку. Поездка в целом длится девять дней. УМК организует паломничество для граждан Азербайджана и иностранцев, имеющих разрешение на проживание в нашей стране.

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Версия на английском языке Dates of next Umrah pilgrimage from Azerbaijan announced
Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan növbəti Ümrə ziyarətinin tarixi açıqlanıb

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