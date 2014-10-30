Обнародован список мечетей и святых мест, где пройдет акция сдачи крови в день Ашуры - СПИСОК

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Управление мусульман Кавказа (УМК) обнародовало список мечетей и святых мест, где пройдет акция сдачи крови в день Ашуры. Как сообщили Report со ссылкой на пресс-службу УМК, акция по сдачи крови пройдет в 14 мечетях и святых местах. В список включены мечеть "Тезе-Пир", "Хаджи Солтанали" (Ясамальский р-н), "Аждарбек" (Насиминский р-н), "Биби-Эйбат" (Сабаильский р-н), "Джума-мечеть" в Ичеришехер (Сабаильский р-н), "Гарачухур" (Сураханский р-н), "Мирмовсум ага" (Хазарский р-н), мечеть поселка Кешля (Низаминский р-н), "Джума" (г. Сумгаит), Гянджинская городская мечеть "Имамзаде", Мингечевирская городская мечеть "Гейдар", Шекинская городская мечеть "Джума", Лянкяранская городская мечеть "Беюк базар" и Бардинская городская мечеть "Джума".

Отметим, что этом году день Ашуры приходится на 4 ноября.