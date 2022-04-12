Новелла Джафароглу: В Азербайджане каждый может исповедовать ту или иную религию

Ни в одной стране нет такой религиозной толерантности, как в Азербайджане.

Ни в одной стране нет такой религиозной толерантности, как в Азербайджане.

Об этом Report заявила правозащитница Новелла Джафароглу.

Коснувшись религиозного плюрализма и свободы вероисповедания в Азербайджане, правозащитница отметила, что у нас каждый может исповедовать ту или иную религию:

"Несмотря на то, что Азербайджан долгие годы находился в состоянии войны с Арменией, наши территории были оккупированы, мы не разрушали их церкви, наоборот, проявляли уважение к их вере. В то время как армяне поступили совсем иначе, подвергнув разрушению наши гражданские и культурно-религиозные объекты. В наших мечетях на оккупированных территориях они содержали свиней. Мы же преподали миру урок религиозного плюрализма".

По словам Н.Джафароглу, Азербайджанский институт теологии играет важную роль в формировании религиозного плюрализма в нашей стране. Правозащитница напомнила, что в этом вузе студентам преподают религию в контексте взаимодействия с наукой. Это дает хороший результат и помогает предотвратить религиозный радикализм".

11 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии нового административного здания Азербайджанского института теологии, действующего при Государственном комитете по работе с религиозными образованиями.

В своем выступлении глава государства отметил, что это является наглядным показателем того, что эффективная реализация прав граждан на вероисповедание, совесть и образование находятся в центре внимания руководства страны.

Было подчеркнуто, что в последние годы в европейских государствах попытки сохранить национальное присутствие сопровождаются явной агрессивностью. В Европе, позиционирующей себя как модель толерантности, усиливается национальная, религиозная дискриминация, на этой почве растут случаи притеснения мигрантов и беженцев. Существующая в Азербайджане атмосфера толерантности, терпимости, мультикультурализма укрепляет авторитет и позиции нашей страны в международном масштабе.