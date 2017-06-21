Nikoil Bank организовал праздничный ифтар в Баку

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ По случаю священного праздника Рамазан ОАО Nikoil Bank провел очередную социальную акцию. Как сообщает Report, банк организовал праздничный ифтар в одной из мечетей Баку.

Мероприятие с участием 150 верующих началось с прочтения традиционной молитвы и совершения намаза.

"Рамазан – девятый месяц мусульманского календаря. Соблюдение поста в месяц Рамазан является одним из пяти столпов ислама и позитивно воздействует на здоровье человека, а совершение благих дел считается особенно важным", - говорится в информации банка.

Nikoil Bank - универсальная финансово-кредитная организация c развитой сетью продаж в Баку и региональных центрах Азербайджана. Банк предлагает полный пакет современных и надежных банковских услуг, в числе которых - расчетные, депозитные, карточные, кредитные и гарантийные операции. Информацию обо всех банковских продуктах, акциях и специальных предложениях можно получить, посетив корпоративный сайт www.nikoil.az, либо позвонив по короткому номеру (012) 981. Адрес официальной страницы банка в социальной сети https://www.facebook.com/bank.nikoil