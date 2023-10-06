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Названы учебные заведения, выпускниками которых являются назначенные в мечети религиозные деятели

Названы учебные заведения, выпускниками которых являются назначенные в мечети религиозные деятели Государственный комитет по работе с религиозными учреждениями обнародовал статистику по образованию религиозных деятелей, назначенных в мечети
Религия
6 октября 2023 г. 13:03
Названы учебные заведения, выпускниками которых являются назначенные в мечети религиозные деятели

Государственный комитет по работе с религиозными организациями обнародовал статистику по образованию религиозных деятелей, назначенных в мечети.

Как сообщает Report, начальник отдела религиозного образования Госкомитета Эльнара Керимова заявила, что высшее религиозное образование получил 131 религиозный деятель, среднее религиозное образование - 46.

По ее словам, 99 человек, получивших высшее религиозное образование в стране, являются выпускниками Бакинского исламского университета, 12 - выпускниками теологического факультета Бакинского государственного университета, 8 - выпускниками Азербайджанского теологического института и 1 - выпускником университета "Кавказ". Среди тех, у кого среднее религиозное образование, 17 человек окончили Алиабадский исламский колледж, 14 - Хосровское исламское медресе, 8 - Шабнамский исламский колледж, 7 - Шекинский педагогический техникум и 1 - Лянкяранский исламский колледж.

Она также отметила, что среди религиозных деятелей есть те, кто получал образование за рубежом, в частности в Турции, Республике Дагестан Российской Федерации, Иране и Египте.

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Версия на азербайджанском языке Məscidlərə təyin olunan din xadimlərinin təhsil aldıqları müəssisələr açıqlanıb

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