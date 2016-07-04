​Названы регионы Азербайджана, в которых создадут медресе

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ "В Баку и ряде регионов Азербайджана приступят к деятельности новые медресе".

Об этом в заявлении Report сказал зампред Госкомитета по работе с религиозными структурами Сиявуш Гейдаров.

По его словам, руководство страны распорядилось по поводу открытия новых медресе: "Процесс открытия медресе возглавляет Управление мусульман Кавказа. Руководство страны также дало необходимые распоряжения Госкомитету по работе с религиозными структурами, который уже принимает участие в процессе. Ведется интенсивная подготовка, направленная на реализацию процесса открытия в Азербайджане новых медресе".

С.Гейдаров сказал, что медресе планируется создать при Мечети Гейдара в Баку, а также в Гяндже и Лянкяране: "Выпускники медресе будут назначаться Управлением мусульман Кавказа в мечети в качестве имамов и ахундов".