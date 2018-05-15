Названы даты, на которые придутся "ночи ахья" в месяц Рамазан

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ "В месяц Рамазан будет четыре "ночи ахья" (ночи бодрствования - ред)".
Как сообщает Report, первая "ночь ахья" придется в ночь с 18 на 19 день месяца Рамазан, то есть на 3 июня. Вторая "ночь ахья" - в ночь с 20 на 21 день месяца Рамазан, то есть 5 июня.
Третья "ночь ахья" - 7 июня (в ночь с 22 на 23 день месяца Рамазан), а последняя "ночь ахья" - 11 июня (в ночь с 26 на 27 месяца Рамазан). На одну из этих ночей приходится "ночь Гадр" - ночь Предопределения и Могущества (Ляйлятуль-кадр). Считается, что Священный Коран был ниспослан пророку Мухаммеду именно в эту ночь.
Точная дата этой ночи неизвестна, обычно она приходится на последние 10 дней месяца Рамазан ("ночи ахья"). В эту ночь мусульмане совершают покаяние (тоба), чтобы Аллах простил все их грехи, совершаются пропущенные намазы, совершается зикр, читается Священный Коран, анализируются ошибки прожитых дней, месяцев, прощаются былые обиды.
News DepartmentАвтор новости
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