Названы даты, на которые придутся "ночи ахья" в месяц Рамазан

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Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ "В месяц Рамазан будет четыре "ночи ахья" (ночи бодрствования - ред)".

Как сообщает Report, первая "ночь ахья" придется в ночь с 18 на 19 день месяца Рамазан, то есть на 3 июня. Вторая "ночь ахья" - в ночь с 20 на 21 день месяца Рамазан, то есть 5 июня.

Третья "ночь ахья" - 7 июня (в ночь с 22 на 23 день месяца Рамазан), а последняя "ночь ахья" - 11 июня (в ночь с 26 на 27 месяца Рамазан). На одну из этих ночей приходится "ночь Гадр" - ночь Предопределения и Могущества (Ляйлятуль-кадр). Считается, что Священный Коран был ниспослан пророку Мухаммеду именно в эту ночь.

Точная дата этой ночи неизвестна, обычно она приходится на последние 10 дней месяца Рамазан ("ночи ахья"). В эту ночь мусульмане совершают покаяние (тоба), чтобы Аллах простил все их грехи, совершаются пропущенные намазы, совершается зикр, читается Священный Коран, анализируются ошибки прожитых дней, месяцев, прощаются былые обиды.