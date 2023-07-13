Названы адреса проведения акций по сдаче крови в день Ашура.
Как сообщили Report в Управлении мусульман Кавказа (УМУ), в этом году в день Ашура месяца Мухаррам акции по сдаче крови будут проходить по приведенным ниже адресам.
В городе Баку:
Место поклонения Мирмовсум Ага, Хазарский район;
Зал церемоний Голубой мечети (Аждарбек), Насиминский район;
Мечеть Сахибаззаман, Низаминский район;
Бибиэйбатская мечеть, Сабаильский район;
Гарачухурская мечеть, Сураханский район;
Мечеть "Тазе Пир", Ясамальский район;
Мечеть "Гаджи Солтанали", Ясамальский район;
Мечеть Имама Али, Бинагадинский район;
Отделения Центрального банка крови в Гяндже, Лянкяране, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Ширване, Барде и Губе.
В целом акции по сдаче крови пройдут в 8 мечетях и местах поклонения и 8 медучреждениях.