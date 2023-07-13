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Названы адреса проведения акций по сдаче крови в день Ашура

Названы адреса проведения акций по сдаче крови в день Ашура Названы адреса проведения акций по сдаче крови в день Ашура.
Религия
13 июля 2023 г. 16:22
Названы адреса проведения акций по сдаче крови в день Ашура

Названы адреса проведения акций по сдаче крови в день Ашура.

Как сообщили Report в Управлении мусульман Кавказа (УМУ), в этом году в день Ашура месяца Мухаррам акции по сдаче крови будут проходить по приведенным ниже адресам.

В городе Баку:

Место поклонения Мирмовсум Ага, Хазарский район;

Зал церемоний Голубой мечети (Аждарбек), Насиминский район;

Мечеть Сахибаззаман, Низаминский район;

Бибиэйбатская мечеть, Сабаильский район;

Гарачухурская мечеть, Сураханский район;

Мечеть "Тазе Пир", Ясамальский район;

Мечеть "Гаджи Солтанали", Ясамальский район;

Мечеть Имама Али, Бинагадинский район;

Отделения Центрального банка крови в Гяндже, Лянкяране, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Ширване, Барде и Губе.

В целом акции по сдаче крови пройдут в 8 мечетях и местах поклонения и 8 медучреждениях.

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Версия на азербайджанском языке Aşura günündə qanvermə aksiyalarının keçiriləcəyi ünvanlar açıqlanıb

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