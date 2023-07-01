О нас

Названа дата возвращения азербайджанских паломников из хаджа

Названа дата возвращения азербайджанских паломников из хаджа Самолет, который доставит первую группу азербайджанских паломников на Родину, прибудет в Баку в полдень 5 июля. Об этом в ответ на запрос Report сообщил начальник отдела внешних связей Управления мусульман Кавказа (УМК) Вусал Джахангири. Он сообщ
Религия
1 июля 2023 г. 17:43
Названа дата возвращения азербайджанских паломников из хаджа

Самолет, который доставит первую группу азербайджанских паломников на Родину, прибудет в Баку в полдень 5 июля.

Об этом в ответ на запрос Report сообщил начальник отдела внешних связей Управления мусульман Кавказа (УМК) Вусал Джахангири.

Он сообщил, что процесс возвращения продлится до 11 июля.

По его словам, проблем со здоровьем у паломников нет.

Отметим, что в этом году из Азербайджана в Хадж отправились 1 440 паломников. В этом году стоимость пакета посещения для одного человека составляла 5 750 долларов США.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı zəvvarların Həccdən qayıdacağı tarix açıqlanıb

Самое читаемое

В Чехии разбился самолет, есть погибший
В Чехии разбился самолет, есть погибший
24 июня 2023 г. 22:23
Азербайджанские борцы завоевали 12 медалей на международном турнире в Турции
Азербайджанские борцы завоевали 12 медалей на международном турнире в Турции
26 июня 2023 г. 01:36
Министр: Армия Азербайджана отмечает 105-ю годовщину создания с большими успехами
Министр: Армия Азербайджана отмечает 105-ю годовщину создания с большими успехами
26 июня 2023 г. 12:42
В Украине объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности
В Украине объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности
27 июня 2023 г. 13:30
ООН ожидает расследования убийства подростка полицией во Франции
ООН ожидает расследования убийства подростка полицией во Франции
29 июня 2023 г. 23:26
Падение цен на жилье в Великобритании в июне стало максимальным с 2009 года
Падение цен на жилье в Великобритании в июне стало максимальным с 2009 года
30 июня 2023 г. 11:32
В ЦБА обсудили расширение деятельности НКО в Азербайджане
ФотоВ ЦБА обсудили расширение деятельности НКО в Азербайджане
25 июня 2023 г. 10:43
В Баку начала работу VII Международная конференция MINEPS
ФотоВ Баку начала работу VII Международная конференция MINEPS
26 июня 2023 г. 14:02
Япония намерена увеличить число дипломатов на 20% к 2030 году
Япония намерена увеличить число дипломатов на 20% к 2030 году
28 июня 2023 г. 10:56
Во Франции во время беспорядков после гибели подростка задержали 150 человек
Во Франции во время беспорядков после гибели подростка задержали 150 человек
29 июня 2023 г. 09:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi