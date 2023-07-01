Названа дата возвращения азербайджанских паломников из хаджа

Самолет, который доставит первую группу азербайджанских паломников на Родину, прибудет в Баку в полдень 5 июля. Об этом в ответ на запрос Report сообщил начальник отдела внешних связей Управления мусульман Кавказа (УМК) Вусал Джахангири. Он сообщ

Самолет, который доставит первую группу азербайджанских паломников на Родину, прибудет в Баку в полдень 5 июля.



Об этом в ответ на запрос Report сообщил начальник отдела внешних связей Управления мусульман Кавказа (УМК) Вусал Джахангири.



Он сообщил, что процесс возвращения продлится до 11 июля.



По его словам, проблем со здоровьем у паломников нет.



Отметим, что в этом году из Азербайджана в Хадж отправились 1 440 паломников. В этом году стоимость пакета посещения для одного человека составляла 5 750 долларов США.