Назначен новый заместитель Аллахшюкюра Пашазаде

Назначен новый заместитель председателя Управления мусульман Кавказа Аллахшюкюра Пашазаде.
Как сообщает Report, на эту должность назначен Бахтияр Наджафов.
Таким образом, число заместителей шейх-уль-ислама Аллахшюкюра Пашазаде достигло 6.
До этого назначения Б.Наджафов работал имамом в ряде мечетей.
В настоящее время первым заместителем председателя является Салман Мусаев, а заместителями - Сабир Гасанли, Фуад Нуруллаев, Гамар Джавадлы и Рашад Алияр.
Назначен новый заместитель Аллахшюкюра ПашазадеНазначен новый заместитель Аллахшюкюра Пашазаде Назначен новый заместитель председателя Управления мусульман Кавказа Аллахшюкюра Пашазаде. Как сообщает Report, на эту должность назначен Бахтияр Наджафов. Таким образом, число заместителей шейхульислама Аллахшюкюра Пашазаде достигло 6. До этого
Религия
18 июля 2023 г. 16:54
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Назначен новый заместитель председателя Управления мусульман Кавказа Аллахшюкюра Пашазаде.
Версия на азербайджанском языке ФотоAllahşükür Paşazadəyə yeni müavin təyin olunub