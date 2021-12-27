Назначен новый руководитель аппарата Госкомитета

Назначен новый руководитель аппарата Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Азербайджана.
Как сообщает Report, соответствующий документ подписал председатель Государственного комитета Мубариз Гурбанлы.
На должность руководителя аппарата ведомства назначен Амиль Джавадов. До этого назначения он работал помощником председателя Государственного комитета по работе с религиозными образованиями и временно исполнял обязанности руководителя аппарата.
Прежний руководитель аппарата Госкомитета Алим Сулейманов скончался 13 сентября от коронавируса.