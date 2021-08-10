Наступил месяц Мухаррам

По календарю Хиджры начался месяц Мухаррам.

По календарю Хиджры начался месяц Мухаррам.

Как сообщает Report, 10 августа по Хиджре - первый день месяца Мухаррам.

Завершился 1442 год по хиджре, начало нового 1443 года - 1-го числа месяца Мухаррам совпадает с 10-м августа 2021 года, 10-й день месяца Мухаррам - день Ашура - приходится на 19 августа.

В этом году месяц Мухаррам пройдет в условиях временных ограничений в связи с бушующей в мире эпидемией коронавируса. Обязательные карантинные меры предусматривают правила недопущения скопления людей во избежание распространения вируса. В соответствии с решением оперативного штаба при Кабинете министров, учитывая опасность распространения вируса на массовых церемониях, где невозможно обеспечить социальную дистанцию, Совет газиев и полномочные представители Управления мусульман Кавказа рекомендуют проводить богослужения и церемонии в мечетях и святынях в период Мухаррама в соответствии с правилами карантина.