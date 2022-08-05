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Нападение на посольство Азербайджана в Великобритании осуждено на пятничной проповеди в Баку

Нападение на посольство Азербайджана в Великобритании осуждено на пятничной проповеди в Баку Нападение на посольство Азербайджана в Великобритании осуждено на пятничной проповеди в мечети "Мешеди Дадаш" в Баку.
Религия
5 августа 2022 г. 14:57
Нападение на посольство Азербайджана в Великобритании осуждено на пятничной проповеди в Баку

Нападение на посольство Азербайджана в Великобритании осуждено на пятничной проповеди в мечети "Мешеди Дадаш" в Баку.

Как сообщает Report, вторая проповедь, прочитанная уполномоченным представителем Управления мусульман Кавказа (УМК) богословом Гаджи Шахином Гасанли, была посвящена событию, произошедшему вчера в Лондоне.

По словам Гасанли, вандализм в отношении дипломатической миссии Азербайджана в Великобритании - это поведение, не имеющее ничего общего с исламом: "Хотя члены группы, организовавшей нападение, совершают эти действия под религиозными лозунгами. Если посмотреть на их деятельность, то можно увидеть, что с первого дня своего существования эти группы пытаются внести раздор между религиями и традиционными религиозными течениями. Возможно, они делают это по заказу иностранных спецслужб".

Уполномоченный представитель УМК считает, что эти лица преследуют цель задеть религиозные чувства азербайджанского народа в столь чувствительный период - в дни месяца Мухаррам: "В Азербайджане нет социальной базы для радикализма. Возможно, после своих неудачных попыток расширить свою деятельность в стране, радикалы в свойственной им манере мстят Азербайджану, пытаясь нанести ущерб имиджу нашей страны".

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Версия на азербайджанском языке Bakıda Cümə xütbəsində Azərbaycanın Britaniyadakı səfirliyinə hücum pislənilib

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