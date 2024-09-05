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Начинается реставрация мечети Гочахмедли в Физули

Начинается реставрация мечети Гочахмедли в Физули 10:14
Религия
5 сентября 2024 г. 10:37
Начинается реставрация мечети Гочахмедли в Физули

Госслужба по охране, развитию и реставрации культурного наследия при Минкультуры Азербайджана и Фонд тюркской культуры и наследия восстановят мечеть в освобожденном от оккупации селе Гочахмедли Физулинского района.

Как сообщает Report, это предусмотрено меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству в области охраны и реставрации памятников истории и культуры на территории Азербайджана, подписанного между сторонами.

Документ подписали начальник Госслужбы Сабина Гаджиева и президент Фонда Актоты Раимкулова.

Меморандум направлен на сохранение, реставрацию и консервацию памятников истории и культуры, расположенных на территории Азербайджана и взятых под государственную охрану, а также на расширение сотрудничества сторон в области культурного наследия.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFüzulidəki Qoçəhmədli məscidinin bərpasına başlanılır

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