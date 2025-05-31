Начался визит религиозных деятелей из Турции и Грузии в Шушу - ВИДЕО

Религиозные деятели из Турции и Грузии прибыли в Шушу.
Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, делегация 31 мая ознакомится с историческими местами в Шуше, в том числе с мечетями Юхары Гевхарага, Ашагы Гевхарага, Саатлы и Джыдыр дюзю.
Визит делегации, в котором принимают участие более 30 азербайджанских религиозных деятелей, организован Государственным комитетом по работе с религиозными организациями и действующим под его руководством Фондом пропаганды духовных ценностей. Он продлится до 2 июня и направлен на дальнейшее укрепление религиозно-духовных связей, единства и солидарности с соотечественниками, проживающими за рубежом.