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Начался визит религиозных деятелей из Турции и Грузии в Шушу - ВИДЕО

Начался визит религиозных деятелей из Турции и Грузии в Шушу - ВИДЕО Религиозные деятели из Турции и Грузии, прибывшие в Азербайджан по организации Государственного комитета по работе с религиозными организациями и действующего под его руководством Фонда пропаганды духовных ценностей, прибыли в Шушу.
Религия
31 мая 2025 г. 09:22
Начался визит религиозных деятелей из Турции и Грузии в Шушу - ВИДЕО

Религиозные деятели из Турции и Грузии прибыли в Шушу.

Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, делегация 31 мая ознакомится с историческими местами в Шуше, в том числе с мечетями Юхары Гевхарага, Ашагы Гевхарага, Саатлы и Джыдыр дюзю.

Визит делегации, в котором принимают участие более 30 азербайджанских религиозных деятелей, организован Государственным комитетом по работе с религиозными организациями и действующим под его руководством Фондом пропаганды духовных ценностей. Он продлится до 2 июня и направлен на дальнейшее укрепление религиозно-духовных связей, единства и солидарности с соотечественниками, проживающими за рубежом.

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Версия на английском языке ФотоVisit of religious figures from Türkiye, Georgia to Azerbaijan's Shusha begins
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə və Gürcüstandan olan din xadimlərinin Şuşaya səfəri başlayıb - VİDEO

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