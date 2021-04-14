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Начался священный месяц Рамазан

Начался священный месяц Рамазан В Азербайджане начался священный для мусульман месяц Рамазан.
Религия
14 апреля 2021 г. 00:28
Начался священный месяц Рамазан

В Азербайджане начался священный для мусульман месяц Рамазан.

Как сообщает Report, в этом году появление на горизонте полумесяца, знаменующего начало нового месяца по календарю Хиджры, то есть 1-го дня Рамазана, пришлось в стране на 14 апреля по григорианскому календарю.

"Ночи ахья" (ночи Предопределения или "лейлят уль-гадр") придутся на 1, 3, 5 и 9 мая.

Праздник Рамазан придется на 13 мая.

Согласно исламу, пост в месяц Рамазан важен для всех совершеннолетних, не больных и не путешествующих мусульман.

В месяц Рамазан в светлое время суток запрещено есть, пить, курить, выполнять супружеский долг и пр. От этого освобождены только дети, больные, беременные женщины, воюющие на фронте и путешествующие на дальние расстояния. Пост начинается с появлением новой Луны в месяц Рамазан и длится 29-30 дней. В священном Коране написано: "Ешьте и пейте, пока вы не сможете отличить белую нитку рассвета от черной, а затем поститесь до ночи".

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Версия на азербайджанском языке Ramazan ayı başladı

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