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Начался священный месяц Рамазан

Начался священный месяц Рамазан 00:01 НА ТАЙМЕРЕ
Религия
2 апреля 2022 г. 00:01
Начался священный месяц Рамазан

Начался священный для мусульман месяц Рамазан.

Как сообщает Report, в этом году с рождением новой Луны начинается новый месяц по календарю Хиджры. Первый день Рамазана в Азербайджане пришелся на 2 апреля по григорианскому календарю.

Согласно календарю Рамазана, первая ночь Предопределения ("Ночь ахья") придется на 19 (ночь с 18 на 19), вторая - на 21 (ночь с 20 на 21), третья - на 23 (ночь с 22 на 23) и последняя - на 27 апреля.

Согласно фетве Управления Мусульман Кавказа (УМК), в течение Рамазана, являющегося месяцем милосердия и сострадания, богоугодными являются организация ифтаров, благотворительность, оказание по мере возможности помощи нуждающимся, бездомным, детским домам и пожилым. Чтение Корана, забота о родителях, занятие просвещением и поклонением считаются одним из самых больших добродетелей в этом месяце.

Время выплаты закята аль-Фитр (милостыня разговения, которая должна быть выплачена нуждающимся мусульманам до наступления праздника Рамазан - Ид аль-Фитр), одного из обязательных деяний поста, приходится на последний день месяца Рамазан. Согласно фетве Совета казиев УМК, на одного человека рекомендуется выплачивать закята аль-Фитр в размере 10-15 манатов. Для каждого члена семьи имущего мусульманина важно откладывать закят аль-Фитр, отдавать его неимущим, нуждающимся семьям.

Праздник Рамазан будет отмечаться в первый день месяца Шавваль - 2 мая. Согласно соответствующему решению Кабинета министров, в стране два дня - 2 и 3 мая - будут праздничными.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda Ramazan ayı başlayıb
Версия на английском языке Holy month of Ramadan begins in Azerbaijan

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