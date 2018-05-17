Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Начался месяц Рамазан.

Как сообщает Report, согласно фетве Совета газиев Управления мусульман Кавказа, первый день месяца Рамазан придется на 17 мая по григорианскому календарю.

Согласно исламу, пост в месяц Рамазан важен для всех совершеннолетних, не больных и не путешествующих мусульман.

В месяц Рамазан в светлое время суток запрещено есть, пить, курить, выполнять супружеский долг и др. От этого освобождены только дети, больные, беременные женщины, воюющие на фронте и путешествующие на дальние расстояния. Пост начинается с появления новой Луны в месяц Рамазан и длится 29-30 дней. В Священном Коране написано: "Ешьте и пейте, пока вы не сможете отличить белую нитку рассвета от черной, а затем поститесь до ночи".

Отметим, что первая "ночь ахья" (ночь бодрствования - ред.) придется в ночь с 18 на 19-ый день месяца Рамазан, то есть на 3 июня. Вторая "ночь ахья" - в ночь с 20 на 21-ый день месяца Рамазан, то есть 5 июня. Третья "ночь ахья" - 7 июня (в ночь с 22 на 23-ий день месяца Рамазан), а последняя "ночь ахья" - 11 июня (в ночь с 26 на 27-ой день месяца Рамазан).

Праздник Рамазан (1 день месяца Шавваль) придется на 15 июня.