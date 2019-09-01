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Начался месяц Мухаррам

Начался месяц Мухаррам

По календарю Хиджры начался месяц Мухаррам. 

Как сообщает Report, по Григорианскому календарю первый день месяца Мухаррам приходится на 1 сентября. 

Ашура будет отмечаться 10 сентября. В день Ашура в мечетях столицы и регионов пройдет акция по сдаче крови. 

В первые два месяца календаря Хиджры (в месяцы Мухаррам и Сафар) свадьбы в большинстве регионов Азербайджана не проводятся. 

Месяц Мухаррам завершится 29 сентября, после чего начнется месяц Сафар, который продлится до 29 октября

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