По календарю Хиджры начался месяц Мухаррам.

Как сообщает Report, по Григорианскому календарю первый день месяца Мухаррам приходится на 1 сентября.

Ашура будет отмечаться 10 сентября. В день Ашура в мечетях столицы и регионов пройдет акция по сдаче крови.

В первые два месяца календаря Хиджры (в месяцы Мухаррам и Сафар) свадьбы в большинстве регионов Азербайджана не проводятся.

Месяц Мухаррам завершится 29 сентября, после чего начнется месяц Сафар, который продлится до 29 октября.