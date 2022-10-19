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Началась Бакинская встреча религиозных лидеров Организации тюркских государств

Началась Бакинская встреча религиозных лидеров Организации тюркских государств Началась третья - Бакинская встреча религиозных лидеров Организации тюркских государств (ОТГ).
Религия
19 октября 2022 г. 15:20
Началась Бакинская встреча религиозных лидеров Организации тюркских государств

Началась третья - Бакинская встреча религиозных лидеров Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report, на встрече во дворце "Гюлистан" принимают участие председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, генсек ОТГ Багдад Амреев, глава Управления по делам религий Турции Али Эрбаш, муфтий Узбекистана Нуриддин Холикназаров, главный муфтий Казахстана Наурызбай Таганули, муфтий Туркменистана Ялкаб Ходжагулиев, религиозные, научные и общественные деятели.

20 октября в Шуше будет подписано Положение Совета руководителей мусульманского религиозного управления, будет принято совместное заявление.

21 октября во дворце "Гюлистан" состоится международная конференция на тему "Богатство тюркско-исламского наследия и его ценность на фоне актуальных проблем современности".

Отметим, что предыдущие встречи религиозных лидеров прошли в Стамбуле (Турция) и Туркестане (Казахстан).

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Версия на азербайджанском языке Türk Dövlətləri Təşkilatının müsəlman dini liderlərinin Bakı görüşü başlayıb

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