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Начал вещание интернет-телеканал УМК 

Начал вещание интернет-телеканал УМК  Число 114 в названии канала связано с числом сур Корана
Религия
14 апреля 2021 г. 14:58
Начал вещание интернет-телеканал УМК 

С первого дня месяца Рамазан (14 апреля) начал вещание интернет-телеканал "114 TV" - новый проект Управления мусульман Кавказа.

Об этом Report сообщили в УМК.

Председатель УМК, шейх уль-ислам гаджи Аллахшукюр Пашазаде отметил, что число 114 в названии канала связано с числом сур Корана.

"Я верю, что наши религиозные деятели, гази, имамы и верующие примут активное участие в работе телеканала и посодействуют донесению до верующих правильной информации. Я бы хотел выразить признательность всем ведущим телеканала и выступающим в эфире", - сказал Аллахшукюр Пашазаде.

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Версия на азербайджанском языке QMİ-nin internet televiziyası fəaliyyətə başlayıb

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