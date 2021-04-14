Начал вещание интернет-телеканал УМК

Число 114 в названии канала связано с числом сур Корана

С первого дня месяца Рамазан (14 апреля) начал вещание интернет-телеканал "114 TV" - новый проект Управления мусульман Кавказа.

Об этом Report сообщили в УМК.

Председатель УМК, шейх уль-ислам гаджи Аллахшукюр Пашазаде отметил, что число 114 в названии канала связано с числом сур Корана.

"Я верю, что наши религиозные деятели, гази, имамы и верующие примут активное участие в работе телеканала и посодействуют донесению до верующих правильной информации. Я бы хотел выразить признательность всем ведущим телеканала и выступающим в эфире", - сказал Аллахшукюр Пашазаде.