На VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий принята итоговая декларация

На VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий принята итоговая декларация, состоящая из 35 статей.

На VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий принята итоговая декларация, состоящая из 35 статей.

Как сообщает Report, информацию распространили казахстанские СМИ.

Декларацию на закрытии съезда зачитал представитель англиканской церкви из Великобритании, епископ Доркинга Джо Бейли Уэллс. Декларация была принята большинством участников съезда. Документ будет распространен в качестве официального документа на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В декларации подчеркивается, что религиозные деятели выступают против экстремизма, радикализма, терроризма и других форм насилия и отмечается важность мира и мирного сосуществования на благо человечества.

Следующий съезд лидеров мировых и традиционных религий планируется провести 14-15 сентября 2025 года в столице Казахстана Нур-Султане.

В VII съезде приняли участие около 100 делегатов из 50 стран.