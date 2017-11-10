Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ На следующей неделе завершается месяц Сафар по календарю Хиджри.
Как сообщает Report, последний день месяца Сафар приходится на 19 ноября по григорианскому календарю.
20 ноября по календарю Хиджри начинается месяц Раби-уль-авваль.
Отметим, что большая часть населения Азербайджана на справляет торжества, такие как свадьбы, обручения, помолвки в месяцы Мухаррам и Сафар. Среди народа месяцы Мухаррам и Сафар в общем именуются "мехерремлик".
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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