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    На следующей неделе завершается месяц Сафар

    Большая часть населения Азербайджана на справляет торжества в месяцы Мухаррам и Сафар© Report/ Firi Salim

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ На следующей неделе завершается месяц Сафар по календарю Хиджри.

    Как сообщает Report, последний день месяца Сафар приходится на 19 ноября по григорианскому календарю.

    20 ноября по календарю Хиджри начинается месяц Раби-уль-авваль.

    Отметим, что большая часть населения Азербайджана на справляет торжества, такие как свадьбы, обручения, помолвки в месяцы Мухаррам и Сафар. Среди народа месяцы Мухаррам и Сафар в общем именуются "мехерремлик".

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