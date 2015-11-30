На следующей неделе заканчивается месяц Cафар

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ 2 декабря будет отмечаться сороковой день со дня мученической гибели Имама Гусейна (день Арбаин) и его сподвижников.

Как сообщает Report со ссылкой на Управление мусульман Кавказа (УМК), день Арбаин будет отмечаться 20 числа месяца Сафар 1437 года по календарю Хиджры.

28 число месяца Сафар (10 декабря по григорианскому календарю) является днем смерти пророка Мухаммада (с.а.в.).

30-е число, т.е. последний день месяца Сафар, попадает на 12 декабря по григорианскому календарю.

Отметим, что в течение месяцев Мухаррам и Сафар большинство населения Азербайджане не проводит свадьбы, обручения, сватовство.