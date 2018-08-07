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    На ремонтно-восстановительные и реконструкционные работы в комплексе мечети Тезепир выделено 2 млн манатов

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах, связанных с осуществлением ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ в комплексе мечети Тезепир. 

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, для осуществления ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ в комплексе мечети Тезепир из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Управлению мусульман Кавказа выделено 2 млн манатов.

    Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

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