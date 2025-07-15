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На конференции в Шамахы обсуждают свободу вероисповедания в информационном пространстве

На конференции в Шамахы обсуждают свободу вероисповедания в информационном пространстве На конференции в Шамахы обсуждают свободу вероисповедания в информационном пространстве
Религия
15 июля 2025 г. 16:26
На конференции в Шамахы обсуждают свободу вероисповедания в информационном пространстве

В Шамахы стартовала конференция на тему "Современное информационное пространство и свобода вероисповедания".

Как сообщает Report, мероприятие организовано Государственным комитетом по работе с религиозными структурами совместно с Агентством по развитию медиа и продлится до 16 июля.

В конференции участвуют представители государственных структур, медиа и религиозных общин. Участники обсуждают вопросы обеспечения свободы вероисповедания в современных медиа, реализацию законодательства, а также эффективное использование цифровых платформ для религиозного просвещения и формирования здорового общественного сознания.

В числе выступающих на открытии конференции председатель Государственного комитета Рамин Мамедов, глава исполнительной власти Шамахинского района Тахир Мамедов, председатель правления Азертадж Вугар Алиев, депутат Милли Меджлиса Тамам Джафарова и председатель Совета прессы Рашад Маджид.

В рамках панельной дискуссии "Отношения религии и медиа: новые вызовы и цели" выступит директор информационного агентства Report и член попечительского совета Фонда продвижения моральных ценностей Фуад Гусейналиев, заместитель председателя AzTv Рафиг Гашимов и главный редактор портала Milli.az Эльчин Алиоглу.

Вторая сессия посвящена вопросам свободы вероисповедания и свободы слова. В завершение мероприятия для журналистов будет организован медиа-тур по религиозным объектам Шамахы.

Отметим, что Global Media Group выступает в качестве медиа-партнера конференции "Современное информационное пространство и свобода вероисповедания".

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞamaxıda informasiya məkanında dini etiqad azadlığı mövzusunda konfrans keçirilir

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