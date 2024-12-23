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На Форуме в Баку обсудили религиозные риски в светском государстве

На Форуме в Баку обсудили религиозные риски в светском государстве 12:53
Религия
23 декабря 2024 г. 13:12
На Форуме в Баку обсудили религиозные риски в светском государстве

На Форуме религиозных деятелей Азербайджана прошла панельная дискуссия на тему "Религиозные риски в светском государстве: политико-идеологический взгляд".

Как сообщает Report, мероприятие прошло под модераторством председателя комитета по общественным объединениям и религиозным организациям Милли Меджлиса Фазиля Мустафы.

В сессии приняли участие первый заместитель председателя Управления мусульман Кавказа Салман Мусаев, заместитель председателя правления Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Пярвиз Сафаров, заведующий кафедрой религиоведения Азербайджанского института теологии, доктор философии по теологии, доцент Анар Гафаров.

После панельных дискуссий мероприятие продолжилось сессией вопросов и ответов.

Фото: Вюгар Ханларов

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Версия на азербайджанском языке ФотоDünyəvi dövlətdə dini təhdidlər, siyasi-ideoloji baxış müzakirə olunub

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