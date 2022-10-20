Мусульманские религиозные лидеры стран-членов ОТГ направили обращение президенту Ильхаму Алиеву

Мусульманские религиозные лидеры стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) направили обращение президенту Ильхаму Алиеву по случаю второй годовщины Победы Азербайджана во Второй Карабахской войне.

Мусульманские религиозные лидеры стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) направили обращение президенту Ильхаму Алиеву по случаю второй годовщины Победы Азербайджана во Второй Карабахской войне.

Как передает командированный в Шушу сотрудник Report, в обращении говорится:

"Господин президент, для нас, мусульманских религиозных лидеров стран-членов ОТГ, большая честь передать Вам свои искренние пожелания из Шуши. Каждый из нас горд находиться в Шуше в дни, когда братский азербайджанский народ переживает самые славные дни в своей истории. Искренне поздравляем автора этой Победы Ильхама Алиева".