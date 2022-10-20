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Мусульманские религиозные лидеры стран-членов ОТГ направили обращение президенту Ильхаму Алиеву

Мусульманские религиозные лидеры стран-членов ОТГ направили обращение президенту Ильхаму Алиеву Мусульманские религиозные лидеры стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) направили обращение президенту Ильхаму Алиеву по случаю второй годовщины Победы Азербайджана во Второй Карабахской войне.
Религия
20 октября 2022 г. 13:39
Мусульманские религиозные лидеры стран-членов ОТГ направили обращение президенту Ильхаму Алиеву

Мусульманские религиозные лидеры стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) направили обращение президенту Ильхаму Алиеву по случаю второй годовщины Победы Азербайджана во Второй Карабахской войне.

Как передает командированный в Шушу сотрудник Report, в обращении говорится:

"Господин президент, для нас, мусульманских религиозных лидеров стран-членов ОТГ, большая честь передать Вам свои искренние пожелания из Шуши. Каждый из нас горд находиться в Шуше в дни, когда братский азербайджанский народ переживает самые славные дни в своей истории. Искренне поздравляем автора этой Победы Ильхама Алиева".

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Версия на азербайджанском языке TDT-yə üzv ölkələrin müsəlman dini liderləri Qarabağ zəfərinin ikinci ildönümü münasibətilə İlham Əliyevə müraciət ünvanlayıb

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