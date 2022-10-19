Мусульманские религиозные лидеры ОТГ посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

Мусульманские религиозные лидеры Организации тюркских государств (ОТГ) посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов.

Мусульманские религиозные лидеры Организации тюркских государств (ОТГ) посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов.

Как сообщает Report, на Аллее почетного захоронения делегация почтила память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложила к его могиле цветы.

Также была почтена память видного ученого-офтальмолога академика Зарифы Алиевой, возложены цветы.

Затем религиозные деятели посетили Аллею шехидов и Монумент турецким воинам, где почтила память героических сынов родины, отдавших жизни за свободу и территориальную целостность нашей страны.