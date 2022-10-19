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Мусульманские религиозные лидеры ОТГ посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

Мусульманские религиозные лидеры ОТГ посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов Мусульманские религиозные лидеры Организации тюркских государств (ОТГ) посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов.
Религия
19 октября 2022 г. 10:27
Мусульманские религиозные лидеры ОТГ посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

Мусульманские религиозные лидеры Организации тюркских государств (ОТГ) посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов.

Как сообщает Report, на Аллее почетного захоронения делегация почтила память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложила к его могиле цветы.

Также была почтена память видного ученого-офтальмолога академика Зарифы Алиевой, возложены цветы.

Затем религиозные деятели посетили Аллею шехидов и Монумент турецким воинам, где почтила память героических сынов родины, отдавших жизни за свободу и территориальную целостность нашей страны.

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Версия на английском языке ФотоMuslim religious leaders of Organization of Turkic States visit Alleys of Honor and Martyrs
Версия на азербайджанском языке ФотоTürk Dövlətləri Təşkilatının müsəlman dini liderləri Fəxri və Şəhidlər xiyabanlarını ziyarət edib

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